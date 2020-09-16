До конца года в Петербурге появится 350 новых автобусов

Пресс-служба "Пассажиравтотранса" сообщает, что до конца года 2020 на пассажирские маршруты Санкт-Петербурга выйдет 350 новых автобусов различного класса.

Так, в автопарк службы поступило 27 новых односекционных автобусов МАЗ-203. Они рассчитаны на перевозку 100 пассажиров, приспособлены в том числе для перевозки маломобильных пассажиров. Автобусы оборудованы двигателем Mercedes—Benz высокого экологического класса, а также в их салоне имеется usb-зарядка для мобильных устройств.

Также в ноябре этого года автобусный парк Северной столицы пополнится 65 газовыми автобусами, произведенными в России.