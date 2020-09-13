Между Колпино и Петербургом временно курсирует "Ласточка"

Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщает информацию о номере нового временного поезда, который будет ходить по маршруту Колпино — Санкт-Петербург. Пассажиров просят быть внимательными: поезд будет ходить под номером 7314, а не 6858, как говорилось ранее.

Поезд Колпино — Санкт-Петербург — Главный ходит временно, с 14 сентября 2020 года по 13 октября 2020 года. Он понадобился из-за ремонтных работ на перегоре Любань — Торфяное.

Электричка ходит по будним дням, прибывать в Колпино в 7:05 и приходить в пункт назначения в 7:37. Оплата будет происходить через приобретение билетов на "Ласточку". Расписание доступно на сайте Северо-Западной компании, а также на информационных табло на станциях и воказалах.