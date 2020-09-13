На КАД перекроют 3 и 4 полосы

Сегодня, в воскресенье, 13 сентября, пресс-служба Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщила, что с 17 сентября на КАД, в юго-восточной части магистрали, будет перекрыто две полосы движения.



Ремонтные работы сузят внешнее кольцо автодороги между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе. Участок внешнего кольца с 83-го по 91-й километр будут закрыты для движения до 28 сентября. Однако, сроки работу могут измениться из-за погодных условий.

На первой и второй полосах также будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Автолюбители смогут получать актуальную информацию при помощи табло, устновленных у КАД, знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД и ограждений. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.