На трассе «Кола» на 15 минут перекроют движение

Завтра, в четверг, 10 сентября, движение на федеральной трассе Р-21 «Кола» будет перекрыто на 15 минут в связи с разводкой Ладожского моста в Кировском районе 47-ого региона.

Пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщило, что ограничение будет действовать с 10:00 до 10:45 из-за прохода вниз по течению реки баржебуксирного состава «Барс», «ВЭШ-97037», «Рейдовый-210», максимальный высотный габарит которого составляет 24 метра.

Специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывают автолюбителей учесть разводку моста при планировании завтрашнего маршрута по Мурманскому шоссе Ленинградской области.