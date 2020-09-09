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КАД снова перекроют: участок между Энгельса и Культуры ограничат ночью

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© Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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В связи с установочными работами движение будет полностью перекрыто.

Ночью 10 сентября будет перекрыто движение на КАД Санкт-Петербурга. Участок между транспортными развязками на пересечении с
проспектами Культуры и Энгельса будет закрыт на 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причина перекрытия в том, что в ночь на четверг на этом участке установят П-образную металлическую опору, на которой разместят знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением. В связи с этим на участке нельзя будет проехать с 2:00 до 2:15.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточняет, что для работ выбрали ночное время суток, чтобы избежать дорожных заторов. Илья Пузыревский объясняет это тем, что ночью интенсивность движения автомобилей минимальна. Также отмечается, что будут установлены временные знаки, сигнальные фонари и водоналивные барьеры, чтобы обезопасить водителей.

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