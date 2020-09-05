КАД снова перекроют

Один из съездов с Пулковского шоссе на Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в ближайшие дни будет перекрыт. Пропускная способность дороги будет ограничена на 68 километре внутреннего кольца и 73 километре внешнего кольца.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает, что ограничение движения произойдет из-за ремонтных работ. Будут ремонтировать щебеночно-мастичный деформационный шов. Движение будет ограничено с 5 по 7 сентября 2020 года, половина проезжей части съезда будет перекрыта.

В связи с этим водители могут в очередной раз столкнуться с затруднениями при поездках, поэтому лучше планировать свой маршрут с учетом ограничений.