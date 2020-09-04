По сравнению с прошлым годом в 2020 году петербуржцы в 4 раза чаще передвигались на такси

Жители Северной столицы стали заметно больше пользоваться такси. Об этом сообщает Ситимобил. Согласно его данным, по итогам августа количество поездок на такси в Петербурге выросло в 4, 3 раза, если сравнивать с августом 2019 года.

Однако, если сравнивать эти данные с мартом, когда еще не были введены ограничения для петербуржцев, то станет ясно, что в августе поездок было больше на 49%.

Примечательно, что после введения ограничений и до сих пор наблюдается увеличение длительности поездок, потому что жители города стали реже пересаживаться на общественный транспорт и доезжают сразу до места назначения на такси.