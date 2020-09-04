С октября 2020 начнется длительный ремонт эскалатора на Гостинке

Государственная административно-техническая инспекция разрешила ремонт эскалатора на станции петербургского метрополитена «Гостиный двор». В пресс-службе ГАТИ сообщили о том, что ГУП «Петербургский метрополитен» получил ордер, который позволит складировать материалы и оборудование во внутреннем дворе. Так, все необходимые для ремонтных работ элементы будут складировать во внутреннем дворе Гостиного двора.

Известно, что ГАТИ разрешила капитальный ремонт эскалатора на следующий срок: с 14 октября 2020 по 16 апреля 2021 года. Как это отразится на режиме работы станции пока не уточняется.