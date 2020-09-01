Движение под Зеленым мостом будет временно запрещено

В Санкт-Петербурге движение под Зеленым мостом будет закрыто с 21 сентября в связи с запланированными работами по укреплению дна реки Мойки.

Пресс-служба администрации города сообщает, что движение судов будет производиться через Крюков канал. Работы по ремонту самого моста завершились еще в июле, однако дно решили укреплять только сейчас. Связано это с особенностями туристического сезона в Северной столице.

Ранее в сети появились фотографии, сделанные взволнованными петербуржцами. На снимках были мешки, уложенные под Зеленым мостом и горожане решили, что это отходы. Однако позже стало известно, что в мешках были строительные материалы, которые понадобятся для укрепления дна реки.