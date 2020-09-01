Школьные автобусы вернулись на маршруты

С 1 сентября по улицам Санкт-Петербурга снова курсируют специальные «школьные» автобусы. Ранее некоторые маршруты были отменены из-за пандемии и самоизоляции, приведшей к снижению пассажиропотока.

С 1 сентября пассажиропоток увеличивается, и автобусы снова ходят. Смольный сообщает, что на улицы Санкт-Петербурга вернулись следующие автобусы.

Автобус № 1Л, который ходит от вокзала города Ломоносова до деревни Малая Ижора.

Автобусы № 356Ш, который ходит с улицы Шахматова в Петродворцовом районе до железнодорожной платформы «Старый Петергоф», и № 415Ш, на котором можно будет доехать с зеленогорского вокзала до 764 километра Выборгского шоссе.

Помимо этого, восстановлено движение трамвая № 56 («Завод „Северная верфь“ — проспект Маршала Казакова») и автобуса № 396 («Петрославянка — Металлострой, Центральная улица»).