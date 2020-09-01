В Смольном советуют не забывать о перехватывающей стоянке у метро «Гражданский проспект»

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» сообщает, что на северо-востоке Петербурга сильно заметна нехватка парковочных мест. Это связано с тем, что на самом Гражданском проспекте, а также на проспекте Просвещения и на улице Руставели мало места, так как во дворах и на обочинах припарковано много машин.

Главное, именно через эти улицы ежедневно в центр города движется транзитный трафик из Токсово, Мурино и Кузьмолово, а на выходных около Гражданки много машин, потому что много желающих отдохнуть в Муринском парке.

В связи со сложившейся ситуацией исполняющий обязанности директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Дмитрий Ваньчков рекомендовал водителям воспользоваться перехватывающей автостоянкой, которая расположена слева вестибюля станции метро «Гражданский проспект». Примечательно, что стоянка работает совершенно бесплатно и находится около большинства остановок общественного транспорта. Пользование стоянкой крайне непопулярно у петербуржцев, хотя оно позволяет добраться без пробок.