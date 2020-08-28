Благодатную улицу перекроют на этих выходных

В Санкт-Петербурге в Московском районе на Благодатной улице проводятся дорожные работы.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) 28 августа, ремонтные работы на Благодатной связаны с прокладкой электрического кабеля. В связи с ними в выходные дни движение дорожного транспорта по Благодатной улице возле Московского проспекта будет ограничено в течение суток, с 29 по 30 августа.

ГАТИ напоминает, что пешеходы смогут пересекать улицу по безопасному переходу, который обязан обеспечить исполнитель работ СПб ГУП «Горэлектротранс».