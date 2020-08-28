Федеральную трассу «Кола» перекроют 29 августа

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что федеральная трасса Р-21 «Кола» будет перекрыта 29 августа. Это произойдет в связи с разводкой моста через реку Свирь у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

Проезд по автомобильной дороге будет закрыт в субботу 29 августа утром, с 8:50 до 10:50. Вниз по Неве будет идти яхта «Baron Brambeus» с максимальным высотным габаритом 18 метров, из-за чего ОАО «РЖД» произведет разводку моста.

Движение автомобилей в указанное время будет перекрыто полностью. Участников автомобильного движения просят планировать перемещения с учетом данной информации.