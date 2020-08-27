В Смольном вернулись к идее построить кольцевую линию метро

Правительство Санкт-Петербурга возобновило подготовку строительства кольцевой линии метро Санкт-Петербурга. Комитет по развитию транспортной инфрастуктуры объявил три тендера на ее строительство.

Первый тендер предполагает подготовку документов по строительству электродепо «Арсенальное», второй — разработку проекта участка от станции«Лесная-2» до «Площади Калинина», третий — разработку документации для участка от «Площади Калинина» до станции «Ладожская-2».

Подрядчики будут выбраны в конце сентября 2020 года. Исполнитель работ будет обязан закончить сбор исходных данных и подготовить эскизные решения до 6 ноября 2020, разработать проект планировки территории до 7 декабря 2020, проект межевания — до 16 апреля 2021, а также полностью согласовать проект до 1 декабря 2021 года.

На работу подрядчика город выделит 80 миллионов рублей.