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В Смольном вернулись к идее построить кольцевую линию метро

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© Фото: Pixabay.com

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Полное согласование проекта должно произойти до 1 декабря 2021 года.

Правительство Санкт-Петербурга возобновило подготовку строительства кольцевой линии метро Санкт-Петербурга. Комитет по развитию транспортной инфрастуктуры объявил три тендера на ее строительство. 

Первый тендер предполагает подготовку документов по строительству электродепо «Арсенальное», второй — разработку проекта участка от станции«Лесная-2» до «Площади Калинина», третий — разработку документации для участка от «Площади Калинина» до станции «Ладожская-2».

Подрядчики будут выбраны в конце сентября 2020 года. Исполнитель работ будет обязан закончить сбор исходных данных и подготовить эскизные решения до 6 ноября 2020, разработать проект планировки территории до 7 декабря 2020, проект межевания —  до 16 апреля 2021, а также полностью согласовать проект до 1 декабря 2021 года.

На работу подрядчика город выделит 80 миллионов рублей. 

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