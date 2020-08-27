Одной бедой в России станет меньше: Кабмин выделит 5 млрд рублей на дороги

Правительство России планирует выделить 5 млрд рублей на развитие дорожной сети в стране. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

Мишустин сообщил, что работа по развитию дорог в регионах продолжается. В рамках этих работ сегодня, 27 августа, выделят около 5 млрд рублей.

В ходе заседания правительства премьер-министр России отметил, что большая часть этих средств, то есть около 3,5 млрд, пойдет на улучшение дорожной сети в городах и населенных пунктах. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».