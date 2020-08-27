Для петербуржцев запустят абонементы на электрички с 33% скидкой

1 сентября начнет курсировать пригородный поезд категории «Комфорт», который будет двигаться из Петербурга до Будогощи и Кириши. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания объявила о запуске нового абонемента. Абонемент «ПриволховЪ» будет действовать по данному направлению и с помощью него пассажирам удастся сэкономить до 33% от стоимости билета на разовый проезд.

Известно, что абонементы будут действовать только для категорий «Стандарт» и «Комфорт» и только при покупке билета за полную стоимость. Появятся ли подобные абонементы по другим направлениям пока неизвестно.