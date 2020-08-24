Пробка на КАД: транспортный затор составляет более 11 км

В понедельник, 24 августа, около 14:05 на 48-м километре внутреннего кольца КАД и 93-м километре внешнего произошло крупное ДТП. Согласно данным ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, участниками аварии стало 8 автомобилей. В резльтате ДТП погиб один человек, шестеро пострадали.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщила, что на месте происшедствия работают сотрудники правоохранительных огранов, движдение по трем полосам органичено: полоса безопасности, первая и вторая полосы заняты повреждёнными автомобилями. Сейчас на 93-м километре открыты лишь третья и четвёртая полосы, в связи с чем на участке возник огромный затор, протяженностью более 11 км. По данным сервиса «Яндекс.Навигатор», пробка растянулась до Большого Обуховского моста.