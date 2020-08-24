На Ваське залатают дорожные ямы

Проверка дорог Васильевского острова выявила множественные нарушения. Так, выявили ямы, выбоины и некоторые другие повреждения. В связи с этим прокуратура Василеостровского района вынесла представление об устранении нарушений в адрес директора ГУДП «Центр», который подведомственен комитету по благоустройству города.

В результате компания обязана будет устранить все выявленные нарушения и выполнение обязательств будет проконтролировано районной прокуратурой.

Также сообщается, что в полицию были переданы материалы данной проверки с целью решить вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.