Окончание ремонта набережной Фонтанки намечено на лето 2021 года

Участок набережной реки Фонтанки вблизи Бородинской улицы капитально отремонтируют, однако работы закончатся лишь летом 2021 года.

Известно, что, помимо набережной, работы проходят и на других участках. В связи с этим одна полоса движения на близлежащей дороге перекрыта.

Заместитель директора СПб ГБУ «Мостотрест», Алена Новоселова, сообщает, что на данный момент капитальный ремонт набережной подразумевает «усиление несущей конструкции и стенок набережной», а также «реставрацию гранитных плит тротуара и облицовки стен». Помимо этого, необходимо будет устранить смещение фундамента.