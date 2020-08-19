Долгожданные троллейбусы-гармошки появятся в Петербурге

Впервые за 7 лет в городе запустят троллейбусы-гармошки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Такие «гармошки» смогут перевозить около 150 человек за раз. Помимо таких троллейбусов в парке Горэлектротранса появятся 20 сочлененных троллейбусов «Vitovt Max II».

Также известно, что на маршруты уже вышли 87 троллейбусов нового поколения модели «Адмирал».

На данный момент в Санкт-Петербурге на восьми маршрутах ходят троллейбусы с увеличенным атомным ходом, а также появились электробусы. Как обещают в Смольном, в этом году ожидается увеличение подобного транспорта.

Общественный наземный транспорт по-прежнему востребован в Петербурге и нуждается в постоянном улучшении и увеличении единиц техники.