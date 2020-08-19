На Копорском шоссе укладывают асфальт

Администрация города Сосновый бор Ленинградской области сообщает, что на Копорском шоссе началась укладка асфальта.

Работы по укладке асфальта на Копорском шоссе должны были стартовать еще в июне, однако, как пояснил глава СГО Михаил Воронков, конкурс по выбору подрядчика на ремонт дорог «торпедировался профессиональными жалобщиками» из других регионов, что вызвало задержку.

Сейчас движение по шоссе из-за дорожных работ ограничивается согласно графику, дорожники работают по 10 часов в день. Периодически возникают пробки. Сосновоборцам предлагают временно ограничить пользование автомобилем. Дорожные работы по асфальтированию шоссе продлятся до конца недели, до воскресенья.