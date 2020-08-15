ДТП на трассе «Скандинавия»: образовалась многокилометровая пробка

15 августа днем на трассе «Скандинавия» в Ленобласти произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкновение произошло поблизости от населенного пункта Огоньки. Очевидцы события сообщают в социальных сетях, что есть пострадавшие. Также в ходе столкновения сильные повреждения получила одна из участвоваших в происшествии машин, иномарка.

В результате ДТП дорога перекрыта, из-за чего в направлении Петербурга образовалась многокилометровая пробка, машины встали намертво. Длину затора можно оценить на «Яндекс.Картах». Дорожники пропускают водителей по одной полосе по очереди.