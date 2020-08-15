Полгода будет перекрыта полоса на КАД между Пискаревским проспектом и дорогой на Мурино

На участке КАД между развязками с Пискаревским проспектом и с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Матокса (Мурино) на полгода перекроют одну полосу движения.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщают, что с 18 августа из-за работ по устройству шумозащитных

экранов нельзя будет проехать по первой полосе и полосе безопасности. При этом отмечается, что на остальных полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Обязательно для безопасности водителей будут установлены знаки, водоналивные барьеры, а также появится световая сигнализация.