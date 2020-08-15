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Назвали причину увольнения начальника Управления Ленобласти по транспорту

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© Фото: pixabay.com

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Названа причина увольнения начальника Управления Ленобласти по транспорту Павла Постовалова.

Транспортные проблемы в районе новостроек Ленинградской области послужили причиной увольнения начальника Управления Ленобласти по транспорту Павла Постовалова. Решение об увольнении было принято лично губернатором региона Александром Дрозденко.

Известно, что на протяжении последних 10 лет Павел Постовалов занимал различные должности в комитете по дорожному хозяйству, а также в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству  и транспорту Ленобласти. Предпоследним местом работы называют областной комитет по ЖКХ и транспорту, где он занимал должность начальника отдела развития транспорта и транспортной инфраструктуры. Свой пост начальника Управления Ленобласти по транспорту Павел Постовалов занимал с 2017 года.

На данный момент Михаил Присяжнюк является действующим заместителем начальника и исполняет обязанности главы управления.

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