В Петербурге могут ограничить движение самокатов

На некоторые улицы Санкт-Петербурга могут перестать пускать людей на электросамокатах. Это произойдет, если на федеральном уровне в правила дорожного движения внесут соответствующие поправки.

Чтобы ограничить движение самокатчиков, необходимо, чтобы их перестали считать пешеходами. Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев считает, что это может произойти в связи с регулярным появлением новостей о пострадавших и погибших в авариях с участием электросамокатов. Впрочем, он признает, что пока что не располагает официальной статистикой по данному вопросу.

Для электросамокатов могут закрыть Невский Проспект, ЗСД и КАД, а также обязать владельцев транспорта надевать светоотражающий жилет, чтобы снизить риск ПДД с участием самокатов и автомобилей.