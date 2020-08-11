Ремонт дорожного покрытия: на развязке КАД с Мурманским шоссе закрывают две полосы

На этой неделе на Кольцевой автомобильной дороге стартуют ремонтные работы. В связи с устранением колейности покрытия проезжей части петербургских автомобилистов ждут транспортные заторы. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены, оджнако сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. На ремонтируемом участке внутреннего кольца КАД в районе транспортной развязки с Мурманским шоссе установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждения, а также сигнальные фонари дежурного освещения. Вся актуальная информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы КАД.