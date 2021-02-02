Фотографировать автомобиль для техосмотра нужно будет по-другому

Минтранс пересмотрит требование сопровождать фото автомобиля в ходе техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с большой точностью. Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Погрешность в ходе съемки может увеличиваться из-за плотной застройки, поэтому министерство решило пересмотреть требование.

Также поменяются запросы к "производственно-технической базе" пунктов ТО, поскольку для соблюдения этих правил нужны вложения в переоборудование помещений.

Новые правила могут ввести в сентябре 2021 года.

Как отмечает издание, некоторые изменения по ТО вступят в силу уже с 1 марта. Например, нельзя будет приобрести диагностическую карту без предъявления транспортного средства на проверку в уполномоченную организацию.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал, что не у всех россиян есть возможность попасть в квалифицированный центр техосмотра. К тому же не все пункты ТО оборудованы согласно правилам.