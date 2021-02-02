В Петербурге опробовали новые экологичные автобусы

По итогам испытаний, которые прошли в Петербурге в 2020 году, два новейших образца экологичных автобусов продолжат работу в нашем городе.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», речь идет об автобусах МАЗ-303266 с двигателем стандарта «Евро-6» и НЕФАЗ-5299 на газомоторном топливе.

В ходе тестов довольны остались и водители, и пассажиры.

МАЗ продолжит курсировать по маршруту №3, а НЕФАЗ - №141.

В этом году планируется расширение парка автобусов на газомоторном топливе, планируется закупить 54 штуки.

Всего в парке "Пассажиравтотранса" - более 1900 автобусов.