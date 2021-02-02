Петербургские дорожные камеры зафиксировали на 60% меньше нарушений ПДД

За январь камеры зафиксировали более 180 тыс. нарушений ПДД в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Городского мониторингового центра.

179 тыс. из них - это нарушение скоростного режима. 1,9 тыс -



Чаще всего нарушали скоростной режим — 178 тысяч. На втором месте — проезд на "красный" — 1,9 тысяч. За остановку не по правилам штрафы получили 730 водителей.

За январь прошлого года было зафиксировано на 100 тыс. нарушений больше - на 60% больше, чем в этом году.



В северной столице за дорогами следят около 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов.