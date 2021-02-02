У выезда на КАД в Мурино поменяли схему движения

Дорожники изменили схему движения транспорта на перекрестке улицы Шувалова и Охтинской аллеи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Светофор на этом участке дороги будет работать иначе. Также добавлена допсекция правого поворота с Охтинской аллеи на улицу Шувалова.

Дорожная служба "Ленавтодор" откликнулась на просьбы горожан.

Отмечается, что продолжаются работы на развязке с КАД в западном Мурино.