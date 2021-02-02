Ночной снегопад привел к пробкам на дорогах

Ранним утром Петербург постоял в нетипичных для вторника пробках. В 8:30 Яндекс показал 6 баллов.

В частности, движение было затруднено на внутреннем кольце КАД - перед Большим Обуховским мостом. У съезда на проспект Косыгина затор собрался из-за ДТП.

Еще две аварии произошли на севере города - на Лесном проспекте и на Маршала Блюхера.

Также ДТП произошли на Витебском проспекте в сторону центра.

К настоящему моменту движение пришло в норму.

Ночью в северной столице шел снег, к утру на трассах образовалась наледь. В соцсетях водители винят погодные условия и коммунальные службы в повышенной аварийности.