В Кудрово заложили территорию под будущую дорожную развязку

Власти утвердили проект планировки территории для будущего съезда с автотрассы "Кола" в Кудрово (Всеволожский район). Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Ожидается, что госэкспертиза одобрит проект до лета.

Благодаря новой развязке у жителей района появится возможность с комфортом подъехать к метрополитену и в сторону Санкт-Петербурга.

Ожидается также, что будет реконструирован путепровод у "Меги".

Как писал Санкт-Петербург.ру, разработку проекта закончили в ноябре 2020 года. Тендер по поиску исполнителя строительных работ проведут после госэкспертизы.