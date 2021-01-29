В Петербурге ограничивают на несколько месяцев движение вдоль Мойки

С 31 января в Петербурге будет ограничено движение транспорта по набережной реки Мойки. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Ремонт будет проходить поэтапно и начнется от Дворцовой площади. Так, участок у домов 6-8 закроют до 20 февраля. Участки дальше от Дворцовой будут закрывать до марта и апреля. Последний участок перекроют с 4 по 20 апреля - у дома 14А по Большой Морской улице.

На сайте ГАТИ публикуют и маршрут объезда.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в наш город запретили въезжать грузовикам, которые не проходят по новым экологическим стандартам.