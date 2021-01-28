Неэкологичным большегрузам запретили въезд в Санкт-Петербург

С 28 января в Санкт-Петербурге запрещен проезд грузового транспорта весом более 8 тонн и экологическим классом ниже «Евро-3». Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Причиной запрета стал шум от габаритных машин, который мешает горожанам, а также из-за выхлопов, сильно загрязняющих воздух.

Петербург стал первым регионом в РФ, где введены такие требования к экологическим характеристикам грузового транспорта.

При этом, как отметили в комитете, продолжат действовать ранее выданные пропуска.