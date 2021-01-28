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Власти избавили Петербург от десяти незаконных парковок

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© Фото: pixabay.com

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Они находились в разных районах города.

В Петербурге освободили земельные участки, находящиеся в собственности города, от незаконных парковок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Всего инспекторы обнаружили десять стоянок, им дали время, чтобы освободить территории - некоторые землепользователи не прислушались к решению властей, они будут привлечены к административной ответственности.

Парковки находились на проспекте Культуры, на улице Свободы, на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести, на улице Ивана Фомина.

"Мегаполис" со ссылкой на местных жителей сообщает, что стоянку на проспекте Культуры уже пытались закрыть год назад, однако, судя по всему, это было безуспешное предприятие.

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