Власти рассказали, почему "краб" и "креветка" на проспекте Славы останутся

Власти Петербурга пока не намерены перестраивать не слишком удачные пешеходные переходы на проспекте Славы, которые вызывают недовольство жителей. Об этом рассказал "КП" представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

По его словам, замена надземных переходов на обычные "зебры" в этих местах вызовет транспортные задержки на загруженной магистрали, так что демонтаж нецелесообразен.

Между тем, жители Купчино создали заявку о демонтаже неудачных переходов, прозванных "крабом" и "креветкой". Конструкции необычной формы очень неудобны, переход занимает много времени, поэтому часто люди перебегают дорогу, несмотря на опасность оказаться под колесами.

Как писал Санкт-Петербург.ру, переходы возвели в 2014 году и сразу вызвали критику со стороны местных жителей. В марте 2020 года губернатор Александр Беглов ознакомился с обращениями жителей. Он дал поручение проработать этот проект.