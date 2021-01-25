ЗСД недобрал по трафику в 2020 году из-за пандемии коронавируса

За 2020 год на ЗСД было зафиксировано больше 90, 7 млн транзакций, что на 6% меньше, чем в 2019 году. Причиной снижения трафика аналитики называют пандемию коронавируса, пишет "ПД".

Так, в апреле-мае 2020 года падение транспортного потока превысило 60%.

Больше всего по ЗСД ездили легковушки (87%), грузовики - 6%.



25 сентября был поставлен суточный рекорд в 373 тыс. транзакций.

За год магистралью стали чаще пользоваться скорые, пожарные, автомобили Почты России и полиции, которым не нужно платить за проезд по ЗСД.