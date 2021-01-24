  • 24 Январь 2021
USD 23.01.2021 74.3615 +0.9921
USD ММВБ 00:05 73.5294  
EUR 23.01.2021 90.4087 +1.4410
EUR ММВБ 00:05 89.2545  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Россиянам рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Одним из самых суровых новых штрафов стала статья об отказе от прохождения медосвидетельствования при наличии в салоне несовершеннолетнего.

В России начали действовать несколько новых штрафов для автолюбителей. Их агентству "Прайм" перечислил управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин.

Например, с января введен «штраф за автохлам», который предусматривает административное наказание за оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей. Сумма наказания - от тысячи до трех тысяч рублей.

Автохламом считаются сгоревшие авто, машины без колес и шин, без двери, капота или других кузовных деталей.

За мойку автомобиля в запрещенном месте можно заплатить 2 тыс. руб. За припаркованный на газоне автомобиль - 1,5-4 тыс. руб. Проезд по детским площадкам обойдется в штраф до 5 тыс. руб.

Также юрист обратил внимание на крупный штраф в 50 тыс. руб. и лишение прав на три года за отказ от прохождения медосвидетельствования при нахождении в салоне несовершеннолетнего.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram