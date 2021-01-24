Россиянам рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД

В России начали действовать несколько новых штрафов для автолюбителей. Их агентству "Прайм" перечислил управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин.

Например, с января введен «штраф за автохлам», который предусматривает административное наказание за оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей. Сумма наказания - от тысячи до трех тысяч рублей.

Автохламом считаются сгоревшие авто, машины без колес и шин, без двери, капота или других кузовных деталей.

За мойку автомобиля в запрещенном месте можно заплатить 2 тыс. руб. За припаркованный на газоне автомобиль - 1,5-4 тыс. руб. Проезд по детским площадкам обойдется в штраф до 5 тыс. руб.

Также юрист обратил внимание на крупный штраф в 50 тыс. руб. и лишение прав на три года за отказ от прохождения медосвидетельствования при нахождении в салоне несовершеннолетнего.