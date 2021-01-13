ЗакС просит губернатора не допустить уничтожения бесплатной парковки на Маршала Жукова

Депутаты ЗакСа обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой расторгнуть договор Комитета имущественных отношений с гаражным кооперативом на аренду участка на проспекте Маршала Жукова 30к2. Соответствующий запрос Дениса Четырбока и Алексея Цивилева утвержден городским парламентом, передает 78.ru.

Эту парковку жильцы используют долгие годы, отметили депутаты. Отчуждение парковки может сыграть вовсе не на руку жителям, а в пользу "сомнительных дельцов, замаскированных под невинный образ гаражного кооператива", заявил Четырбок.

Он также указал, что необходимо провести проверку чиновников из комитета, заключивших договор с кооперативом.

Остальные парламентарии поддержали запрос.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в нашем городе в 2021 году планируют открыть две новые перехватывающие парковки у станции метро «Рыбацкое» и у железнодорожной станции Царское Село.