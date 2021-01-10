Автомобилисты, не оплатившие проезд по платной трассе, получат штраф

В России вступили в силу новые штрафные санкции для владельцев авто. Теперь за проезд по платной трассе без оплаты полагается штраф от 1500 до 5000 руб.

1,5 тыс. положено легковушкам, автобусы и грузовики должны будут раскошелиться на 5 тыс. руб.

Отсутствие барьера при въезде на трассу не освободит автолюбителей от штрафа.

Оплатить проезд можно будет в течение пяти дней, только после этого будет начислен штраф. Оплатить придется и сам штраф, и проезд. Также можно оплатить проезд заранее.

Как писал Санкт-Петербург.ру, также в РФ ввели новые правила обращения с наличными деньгами.