Перехватывающие парковки появятся в Царском селе и у метро "Рыбацкое"

Две новые перехватывающие парковки откроют в северной столице в 2021 году. Одна появится у станции метро «Рыбацкое», а вторая - у ж/д станции Царское село, сообщает комитет по развитию городской транспортной инфраструктуры.

Площадь парковки в Пушкине будет более 2,8 тыс. кв. метров, там поместится 90 автомобилей. А у "Рыбацкого" - 6,1 тыс. кв. метров, на 77 автомобилей.

В целом в городе на Неве есть 15 перехватывающих парковок. Ими могут воспользоваться более полутора тысяч автомобилистов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в декабре на улице Рубинштейна заработала платная парковка. Там могут оставить свои авто более 100 человек.