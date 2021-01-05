Петербургская компания отправит в Карелию партию троллейбусов к 100-летию республики

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

Аналитики сообщили о росте цен в 2021 году

КРТИ Петербурга отчитался за проделанную работу в 2020 году

"АвтоВАЗ" выпустит в этом году три новых модели

Отметим, что в прошлом году власти Петербурга закупили более 140 троллейбусов.

Все троллейбусы проверены технически. Специалисты считают, что новый транспорт сможет прослужить долго.

В пресс-службе Смольного сообщили, что погрузка первой партии уже началась. Транспортные средства выйдут на линии в Петрозаводске.

Петербург безвозмездно передаст Петрозаводску почти два десятка не использующихся троллейбусов к 100-летию Карелии.

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