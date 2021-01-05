"АвтоВАЗ" выпустит в этом году три новых модели

В 2021 году "АвтоВАЗ" планирует представить новинки на авторынке в России. Первым в продаже появится обновленный Largus, сообщает "PROKроссоверы".

Эта марка уже представлена официально. Изменения заметили в салоне. Точная стоимость обновленной версии пока неизвестна, однако текущие модели стоят около 653 тыс. руб.

Также на рынке появится обновленный внедорожник Niva Travel. Он будет больше всего похож на кроссовер Toyota RAV4. Старт продаж - в феврале.

Ожидается и глубокий рестайлинг флагманской Vesta. Будет добавлена полностью светодиодная оптика, колесные диски получат алмазную полировку, обновятся бампера.

Стоимость всех новых моделей будет объявлена позже.