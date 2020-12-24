Водителей ждут новые штрафы за игры в "шашечки" на дороге и другие нарушения

С начала 2021 года в РФ вступят в силу новые ограничения и наказания для водителей. Как пишет газета «Известия», штраф за опасное вождение будет составлять 5 тыс. руб.

В понятие опасного вождения входят резкие маневры в потоке, а также преследование не пропустившего автомобиль водителя.

Вводятся правила для повторных нарушений. Так, севший за руль в нетрезвом виде во второй раз водитель может лишиться авто. В случае повторного нарушения, которое привело к ДТП с пострадавшими, дело рассматривается по уголовной статье.



Повторное управление незарегистрированным автомобилем, вторичное превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение сплошной линии будут наказываться строже. Также повышены штрафы для повторного нарушения, связанного с глухой тонировкой.

По данным Госдумы, агрессивно ведут себя на дорогах 15% водителей.