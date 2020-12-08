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На Рубинштейна заработала платная парковка

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© Фото: Балтфото

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Недавно на барной улице установили первые платежные автоматы.

Зона платной парковки заработала на улице Рубинштейна. Бесплатными парковочные места останутся для владельцев электрокаров, многодетных автомобилистов и льготников, сообщили в Смольном.

Местные жители могут пользоваться парковочными местами (их более сотни) со скидкой. Предусмотрено 11 мест для транспортных средств инвалидов.

На месте всю эту неделю будут работать волонтеры, чтобы объяснить горожанам правила использования парковки.

Стоимость стоянки - 60 рублей в час с 8:00 до 20:00. Оплатить парковку можно разными удобными способами - онлайн, по смс или через паркомат.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в выходные дни Рубинштейна превращается по ночам в пешеходную улицу.

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