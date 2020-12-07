Ночью в понедельник и в среду в Петербурге разведут мосты

В Санкт-Петербурге две ночи будут разводить мосты. Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, это произойдет 7 и 9 декабря.

Мосты разведут для прохода по Неве из Большого порта в Усть-Ижору баржебуксирного состава. Будут перекрыты Литейный, Благовещенский и Володарский мосты над Невой и Большой Невой.

9 декабря также будет разводиться Тучков мост.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с окончанием навигационного сезона мосты в нашем городе разводят только по специальной заявке. Зимняя схема разводки мостов действует до середины апреля.