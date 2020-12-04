Власти Петербурга установили максимальную плату за парковку

В Петербурге установили максимальную плату за парковку на 2021 году. Соответсвующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Решено, что в следующем году цена за парковочное место не изменится.

За час нужно будет заплатить: за оставленное авто 122,98 руб., за мотоцикл — 36,89 руб.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в новом году в нашем городе планируется организовать больше платных парковок. Конкретные улицы, где они будут организованы, пока не назывались.

За 2020 год в бюджет города поступило около 65 млн руб. с платных парковок.