Петербуржцы за месяц нарушили ПДД 150 тыс. раз

Жители и гости Петербурга более 150 тыс. раз нарушили ПДД за ноябрь. Анализ данных комплексов фотовидеофиксации показал, что 93% от всех нарушений составили нарушения скоростного режима.

Также в тройку антилидеров вошли нарушения требований стоянки или остановки и проезд на красный сигнал светофора, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

С начала года вынесено свыше 3,4 млн постановлений по делам о дорожных нарушениях.

В Санкт-Петербурге сейчас работают около 270 фиксаторов нарушений правил. Число камер планируется увеличить.