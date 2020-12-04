Петербуржцы за месяц нарушили ПДД 150 тыс. раз

Жители и гости Петербурга более 150 тыс. раз нарушили ПДД за ноябрь. Анализ данных комплексов фотовидеофиксации показал, что 93% от всех нарушений составили нарушения скоростного режима.
Также в тройку антилидеров вошли нарушения требований стоянки или остановки и проезд на красный сигнал светофора, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.
С начала года вынесено свыше 3,4 млн постановлений по делам о дорожных нарушениях.
В Санкт-Петербурге сейчас работают около 270 фиксаторов нарушений правил. Число камер планируется увеличить.