Рабочие посыпают петербургские дороги смесью против гололеда

В Петербурге во всех районах замечены снегоуборочные машины и рабочие. Как пишет АБН, дворники уже работают в Кронштадте, Ломоносове и Петергофе, где очистка улиц обычно начинается позднее.

На улицах Петродворцового района задействованы погрузчики, щеточное оборудование, распределители жидких и твердых реагентов.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", синоптики прогнозировали осадки в виде снега и дождя, а также гололедицу на дорогах. Следить за работой спецтехники можно с помощью онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству северной столицы.

В воскресенье петербуржцев ждет сильный порывистый ветер. В некоторых районах возможна метель.