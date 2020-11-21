Россияне смогут перестать покупать готовые аптечки для своих авто

Со следующего года российские водители смогут сами собирать автомобильную аптечку для своих четырехколесных друзей. Россияне больше не обязаны будут покупать готовые аптечки, говорится в сообщении Минздрава.

При этом произведенные и укомплектованные до 1 января наборы можно будет продавать и использовать, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Кроме того, утвержден новый состав автомобильной аптечки. В ней теперь должны быть маски и перчатки.

Больше не входят в перечень бинты малых размеров и стерильные бинты, а вместо них добавлена упаковка стерильных салфеток.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", синоптики обещают гололедицу на дорогах. Автолюбителям стоит быть внимательнее за рулем.